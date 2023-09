Casal é preso no interior de Minas com mala 'recheada' de drogas

432

Conteúdo da mala aprendida na rodoviária de Conselheiro Pena (foto: PMMG/Reprodução)

Uma mulher, identificada como A. C. S. O., e um homem, E. L. S., foram presos em flagrante pela Polícia Militar (PMMG) na rodoviária de Conselheiro Pena, no Vale do Rio Doce, transportando uma mala com grande quantidade de droga.

Os policiais chegaram até a suspeita depois de receberem uma denúncia anônima de que uma mulher chegaria à cidade trazendo a droga. Foi, então, montada uma tocaia e, quando a mulher desembarcou do ônibus e apanhou a mala, foi presa.

Ela confessou aos policiais que não estava sozinha, mas que tinha um comparsa, que também estava dentro do ônibus e que já tinha deixado a rodoviária, com destino a Resplendor.

Foi montada uma operação de cerco e bloqueio que culminou com a localização do ônibus e a prisão do homem. Os dois foram levados para a delegacia de Conselheiro Pena.

Na mala, os policiais encontraram três barras de maconha, quatro pedras brutas de crack, três porções grandes de cocaína, uma submetralhadora calibre 380, 18 munições intactas desse calibre. Dois celulares foram apreendidos.