PM prende suspeitos de tráfico de drogas e corrupção de menor em MG

Drogas apreendidas em operação da PM em Governador Valadares (foto: Polícia Militar/Divulgação)

A Polícia Militar de Governador Valadares prendeu sete pessoas envolvidas com tráfico de drogas e corrupção de menor durante operação desencadeada no Bairro Conjunto Sir, na cidade do Vale do Rio Doce, após informações de que indivíduos entravam e saíam de uma casa abandonada conhecida como ponto de venda de entorpecentes, base da atuação da facção criminosa.A operação aconteceu na noite dessa sexta-feira (15/9). Segundo os militares, no momento em que as viaturas se aproximaram do local para a abordagem, vários criminosos tentaram fugir, pulando os muros da casa, mas foram cercados e encurralados dentro do imóvel pelos policiais. Os criminosos, inclusive, ao tentar pular o muro, sofreram escoriações.Ainda durante o cerco, um dos suspeitos foi visto jogando uma mochila na residência vizinha. A bolsa continha buchas de substância semelhante à maconha, pedras de substância análoga ao crack, já fracionadas e prontas para a venda, e outras maiores em forma bruta ainda em preparação para serem comercializadas.No interior do imóvel, também foram localizadas uma caixa com pinos vazios usados para acondicionar cocaína, uma sacola com outros pinos contendo substância análoga à cocaína, buchas de maconha e mais pedras de crack. Foram apreendidos ainda material para dolagem das drogas, assim como uma balança de precisão usada para pesar os entorpecentes.Em um sofá, foi encontrada uma sacola plástica com munições e, no bolso da bermuda de um menor de 14 anos apreendido, estava a quantia de R$ 158,10.Mandados de prisão contra os autores estavam em aberto. Os criminosos foram encaminhados para a delegacia de polícia sob a acusação de tráfico de drogas, corrupção de menores, associação para o tráfico, posse ilegal de munição de calibre permitido e resistência.