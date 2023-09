Batida entre carros, moto e ônibus complica o trânsito em avenida de BH

432

Acidente complica o trânsito em BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O trânsito na Avenida Nossa Senhora do Carmo, em Belo Horizonte, é complicado na manhã deste sábado (16/9) depois de um acidente entre carros, moto e ônibus, que interditou parte da via no sentido Centro, e também bloqueou os retornos no Trevo do Belvedere.Por volta das 5h da madrugada , dois carros colidiram próximo à entrada do Morro do Papagaio. Um ficou atravessado na avenida - o eixo traseiro com as duas rodas se soltou e ficou no canto da pista - e outro fugiu. Uma moto acabou batendo na parte de trás de um ônibus que vinha atrás dos carros e não conseguiu desviar da batida.Duas pessoas que estavam na moto foram socorridas e levadas para hospital nas proximidades. O outro veículo envolvido no acidente, que havia deixado a cena do acidente, foi localizado perto do BH Shopp ing.