Morre um dos envolvidos no sequestro de estudante de medicina em BH

432

Perícia da Polícia Civil esteve no local onde o carro foi encontrado para realizar as diligências de praxe (foto: TV Alterosa) Um dos envolvidos no sequestro-relâmpago de um estudante de medicina no Bairro Santa Rosa, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, no início da tarde desta sexta-feira (15/9), morreu no Hospital João XXIII, onde havia sido atendido depois de ser baleado. A informação foi confirmada à reportagem pela Polícia Militar.







No entanto, três homens passaram caminhando na calçada e um deles sacou uma arma ao anunciar o assalto. Na sequência, o trio entra no carro e deixa o local junto com o condutor. Fora de perigo, a vítima foi encontrada pelas autoridades em Nova Lima, na Grande BH, por volta das 15h, após ser abandonada na região pelos criminosos. Veja o momento do sequestro:

Conforme apuração da TV Alterosa, assim que foi localizado, o estudante disse ter sido agredido e obrigado a realizar uma transferência bancária no valor de R$ 400 para um quarto envolvido no sequestro, que terminou preso. Outros dois homens seguem foragidos.





Leia também: Homem é preso suspeito de estuprar mulher ao sair de boate em Uberaba Por meio do rastreador instalado no celular da vítima, a polícia descobriu que o automóvel estava no Bairro Luxemburgo. Militares do Tático Móvel localizaram o veículo na Rua Professor João Martins.





Durante a abordagem, segundo informa a PM, um dos homens saiu do carro atirando, dando início a uma troca de tiros, que terminou com o suspeito baleado e levado para o Hospital João XXIII, onde morreu.

Uma arma calibre 38 e uma réplica que estavam dentro do carro da vítima foram apreendidas. A perícia da Polícia Civil também esteve no local onde o carro foi encontrado para realizar as diligências de praxe.