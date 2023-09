Vídeo flagra homem sendo sequestrado por trio na Pampulha

432

Ocorrência teve início às 13h22, quando um morador, que flagrou o sequestro em curso, acionou a polícia (foto: Reprodução) Um homem foi vítima de sequestro-relâmpago no Bairro Santa Rosa, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, no início da tarde desta sexta-feira (15/9), e localizado poucas horas depois pela Polícia Militar (PM) em Nova Lima, na Grande BH. Um dos três suspeitos foi baleado em troca de tiros com policiais.





Durante a abordagem, segundo informa a PM, um dos homens saiu do carro atirando, dando início a uma troca de tiros, que terminou com o suspeito baleado e socorrido até o Hospital João XXIII, onde, até o fechamento desta publicação, permanecia internado sob escolta policial. Ele não corre risco de morte. Os outros envolvidos no sequestro estão foragidos.

A vítima foi localizada pela Polícia Militar em Nova Lima por volta das 15h. Em contato com a reportagem, a assessoria da PM disse que a ocorrência está em andamento. Por essa razão, ainda não há mais informações se o motorista foi agredido e o que foi roubado.