Extrema em MG confirma primeiro caso de febre maculosa em criança

Diante o caso positivo, a prefeitura iniciou protocolos de prevenção a doença. (foto: Ministério da Saúde / Divulgação)

A prefeitura de Extrema, no Sul de Minas Gerais, confirmou nesta quinta-feira (14/9) um caso de febre maculosa na cidade. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, o paciente é uma criança que já encontra-se bem e em casa. A idade do paciente não foi informada.