Pastor que teria sequestrado mulher em Uberlândia é indiciado pela polícia

Clínica funcionava mesmo depois de interdição (foto: Divulgação/PCGO) Um pastor foi indiciado pelo sequestro de uma mulher em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A Polícia Civil de Goiás investiga o caso desde junho, quando o homem foi preso, junto com um comparsa, por levar uma mulher à força para tratamento de dependência química em Abadia de Goiás. A clínica também é considerada ilegal.

Ela estava na casa da mãe, em Uberlândia, por conta de uma briga com o marido e realmente é dependente química. Contudo, a mulher não havia procurado tratamento na clínica. Apesar disso, foi abordada pela dupla e forçada a entrar em um veículo.

O crime foi descoberto porque ela foi vista em Itumbiara (GO) no carro e pediu socorro. Ela estava amarrada. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) os abordou na cidade de Morrinhos (GO).

As investigações também apontam atividade ilegal da clínica, uma vez que, em fiscalização anterior, o local havia sido interditado. Mas a clínica voltou a funcionar sem autorização com funcionários sem preparo.

Não havia equipe médica e os internos cuidavam uns dos outros.