Delegado diz que motorista agiu de forma deliberada para atropelar pessoas

Nesta sexta-feira (15/9), a Polícia Civil (PCMG) concedeu a primeira entrevista coletiva sobre a investigação da tragédia que matou duas pessoas atropeladas durante o “Torneio Leiteiro das Campeãs”, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, no último sábado (9/9).

Segundo Neri, o motorista agiu de forma deliberada para atropelar as pessoas.

"Já está bem delineado que ele usou o veículo como instrumento do crime. O homem saiu do evento, pegou o automóvel, que é do pai dele, e seguiu em direção ao evento. Como tinha muitas pessoas saindo, chegou a atropelar algumas delas na entrada. Após fazer uma manobra na esquina, entrou no evento para atropelar outras. Pelo menos duas foram atropeladas na entrada", explicou.

Ainda de acordo com o delegado, a defesa do motorista alegou que a alta velocidade foi devido a uma falha mecânica. No entanto, em perícia realizada no carro, essa hipótese foi descartada.

"Falaram que no pedal havia uma corrente para evitar furtos e isso poderia ter causado uma falha mecânica e provocado o acidente. Determinei que fosse complementada a perícia no local, porque se o pedal do acelerador ficou preso, a ação normal seria ele pisar no freio e teria marca de frenagem. Isso não foi constatado no local, então foi descartado".

Ainda não se sabe exatamente o que teria motivado a cometer o crime. A suspeita é que ele tenha se envolvido em uma briga dentro do Torneio Leiteiro. No entanto, como está internado, a PC não conseguiu colher o seu depoimento.