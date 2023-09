Sexta é de chuva, vento e trovoada em BH e maior parte de Minas

432

Sexta é de pancadas de chuva a qualquer hora do dia, que poderão vir acompanhadas de trovoadas com rajadas de vento ocasionais (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A)

A previsão para Belo Horizonte nesta sexta-feira (15/9) é de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva, que poderão vir acompanhadas de trovoadas com rajadas de vento ocasionais, a partir da tarde.

De acordo com a Defesa Civil, a temperatura mínima de hoje foi de 17,7°C e a máxima esperada é de 26°C, um alívio no calor recorde que atigiu a capital mineira nesta quinta-feira (14/9), quando os termômetros chegaram a marcar 34,3°C, a maior do ano. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 45% à tarde.

Em Minas, a passagem de uma frente fria deixa o tempo instável com ocorrência de pancadas de chuva em boa parte do estado. O ar frio provoca declínio acentuado de temperatura especialmente no Sul e Zona da Mata mineira.

Céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Sul, Campo das Vertentes, Oeste, Triângulo Mineiro, Zona da Mata, Metropolitana, Rio Doce e Mucuri.

Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Há um alerta do Instituto Nacional de Meterorologia (Inmet) para a possibilidade de rajadas de vento, que podem variar entre 40km/h e 60km/h em 500 cidades mineiras, válido até 10h desta sexta. Nessa quinta-feira, BH registrou à noite ventos que chegaram a 90 km/h. Em Pará de Minas, um show do sertanejo Gusttavo Lima foi cancelado por causa de um temporal.