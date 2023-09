BH: ventos ultrapassaram 90km/h nesta quinta-feira (14/9)

432

Na Região Oeste de Belo Horizonte ventos chegaram a 97,56 km/h (foto: Gladyston Rodrigues / EM/ D.A Press) A ventania em Belo Horizonte chegou a 97,56 km/h na noite desta quinta-feira (14/9). De acordo com a Defesa Civil, a velocidade foi registrada na Estação Cercadinho, na Região Oeste da capital. Já na Pampulha, os ventos chegaram a 59,04 km/h.

Durante a ventania, um telhado de zinco chegou a se desprender e cair na rua em Ribeirão das Neves, na Grande BH. Conforme o Corpo de Bombeiros, a estrutura ficou escorada na rede elétrica. O local está isolado e aguarda os trabalhos da Cemig. Não houve registro de feridos.





Previsão do tempo





BH e região metropolitana estão em alerta de possibilidade de pancadas de chuva. A previsão é que a partir desta sexta-feira (15/9), a temperatura caia e o tempo fique mais instável. Isso porque uma frente fria passa pelo Sudeste do país.





Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu deverá ficar nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Sul, Sudeste, Campo das Vertentes, Oeste, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Zona da Mata, Região Metropolitana, Rio Doce e Mucuri. Os termômetros devem ficar entre 11ºC e 38ºC.





Como agir durante um vendaval:

Feche bem janelas e portas, evitando fluxos de ventos no interior de sua casa;

Desligue os aparelhos elétricos e feche o registro de água e gás;

Se você estiver em local seguro, permaneça até a diminuição dos ventos;

Auxilie crianças, idosos e pessoas com dificuldade de locomoção próximas a você;

Não estacione veículos próximos a árvores, torres de transmissão e placas de segurança;

Se você estiver longe de casa e em local aberto, deite-se em uma vala ou depressão do terreno para se proteger;

Proteja sua cabeça de objetos que possam cair ou se deslocar em função dos ventos





Recomendações durante a chuva:

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199)

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.





Emissão de alertas





Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.