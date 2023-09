Belo Horizonte registra o dia mais quente do ano nesta quinta-feira (14/9)

De sexta-feira (15/9) a domingo (17/9), as mínimas em Belo Horizonte podem chegar a 17ºC. Já as máximas ficarão em 26°C, 27°C e 31°C nesses três dias, respectivamente (foto: Túlio Santos/EM/D.A.Press) Os termômetros em Belo Horizonte marcaram 34,3ºC nesta quinta-feira (14/9), conforme aponta aferição na Regional Pampulha, entre 13h e 14h, divulgada pela Defesa Civil municipal no fim da tarde. A temperatura é a mesma registrada em 24 de agosto, quando a capital bateu recorde de calor neste ano.

De sexta-feira (15/9) a domingo (17/9), as mínimas em Belo Horizonte podem chegar a 17ºC. Já as máximas ficarão em 26°C, 27°C e 31°C nesses três dias, respectivamente, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Conforme o meteorologista Lizandro Gemiacki, o ciclone no litoral da região Sul do país provocou o avanço de uma massa de ar frio, que deve perder força ao atingir o Rio Grande do Sul, além de não causar impacto significativo nas temperaturas em Minas Gerais.

“A frente fria passa pelo litoral da Região Sudeste e organiza áreas de instabilidade sobre a Região Metropolitana de Belo Horizonte entre a noite desta quinta e início da manhã de sexta-feira, causando instabilidades também no Triângulo Mineiro, Sul e Zona da Mata, quando as cidades dessas regiões terão aumento da nebulosidade e, consequentemente, possibilidade de pancadas de chuva”, diz Gemiacki.

Logo após registrar o dia mais quente do ano, BH terá céu nublado nesta sexta-feira e pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Já no sábado, há previsão de muitas nuvens, mas deve chover menos.

No domingo, a capital volta a ultrapassar os 30°C, quando a umidade relativa mínima do ar pode registrar 30%, contra 55% e 40% — percentuais mínimos previstos para sexta e sábado, de acordo com os dados do Inmet.

O cenário de elevação da temperatura se mantém em todo o estado, pois, a partir da próxima segunda-feira (18/9), os termômetros poderão ficar acima dos 30°C, sendo que não há perspectiva de chuva. “As maiores máximas vão ser registradas no Norte do estado, podendo atingir 38°C, já que essa região não receberá nenhuma influência da frente fria decorrente do ciclone”, finaliza Gemiacki.