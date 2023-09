Motorista morre ao capotar caminhão carregado com madeira em Minas

Na manhã desta quinta-feira (14/9), um caminhão carregado com madeira capotou na MGC-482, Km 272, estrada que dá acesso a Conselheiro Lafaiete e Itaverava na Região Central do Estado.

De acordo com o Corpo de Bombeiro (CBMMG), o motorista perdeu o controle na curva e foi arremessado para fora da cabine do caminhão ficando preso na valeta da rodovia, debaixo de muitas madeiras. Ele morreu no local.