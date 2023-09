Vídeo: ventos fortes assustam moradores em BH

432

Estado de Minas, na Rua Maranhão esquina com Gonçalves Dias, no Bairro Funcionários. Belo Horizonte está em alerta de rajadas de ventos fortes para as próximas duas horas. No início da noite desta quinta-feira (14/9), moradores da capital e região metropolitana relataram uma nuvem de poeira e ventania. De acordo com a Defesa Civil municipal, também há possibilidade de pancadas de chuva de até 30 mm. As imagens acima foram feitas pelo fotógrafo Gladyston Rodrigues, dona Rua Maranhão esquina com Gonçalves Dias, no Bairro Funcionários.









Caso a pessoa esteja fora de casa durante o vendaval, a recomendação é para não estacionar veículos próximo a árvores, torres de transmissão e placas de segurança. Conforme a Defesa Civil, se você estiver em local aberto, deite-se em uma vala ou depressão do terreno para se proteger, e proteja a cabeça de objetos que possam cair ou se deslocar.





A chuva e os ventos fortes acontecem em decorrência do avanço de uma frente fria sobre o estado. A previsão é que a temperatura caia e a umidade relativa do ar vai aumentar.

Chuva e os ventos fortes acontecem em decorrência do avanço de uma frente fria sobre o estado (foto: Gladyston Rodrigues / EM/ D.A Press)

Recomendações durante a chuva:

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199)

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

Reação da web

Nas redes sociais, muitos moradores reagiram à ventania repentina. Assustados, os usuários do "X", antigo Twitter, se questionaram se havia um ciclone na capital, ou até mesmo se o mundo estava acabando. Confira as reações:

se bh sumir é pq o vento levou %u2014 %uD835%uDD91%uD835%uDD94 (@lesbikkj) September 14, 2023

*do nada*

*absolutamente do nada*

VENTO DE 150KM/H NO MEIO DE BH %u2014 Davi %uD83D%uDE0E (@davis_braga) September 14, 2023

sinto que metade das árvores de bh cairão com esse vento %u2014 joão. (@joao_oli_) September 14, 2023

Hj tava 33 graus Man agora tá um vento que tá quase me levando , nunca vou entender bh %u2014 tete (@EsterSa41269227) September 14, 2023