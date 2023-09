Pará de Minas tem show de Gusttavo Lima cancelado depois de temporal

432

O temporal que atingiu a cidade de Pará de Minas, na Região Central de Minas, na noite dessa quinta-feira (14/9) assustou os moradores da região e cancelou um show do sertanejo Gusttavo Lima.

Em nota, a Prefeitura Municipal informou que o Corpo de Bombeiros vistoriou o local onde o show aconteceria e constatou que a estrutura foi danificada com a forte ventania.

“A estrutura, no momento, não oferece as condições de segurança adequadas para o evento que ocorreria na noite de quinta-feira. O evento foi cancelado em virtude da segurança”.

O perfil oficial do cantor lamentou o ocorrido e informou que a estrutura do evento foi comprometida e os equipamentos e palco foram danificados durante o temporal.

Em nota, a produção do evento informou que o show com Gusttavo Lima foi adiado e novas informações serão divulgadas no decorrer desta sexta-feira (15/9). A programação de hoje e sábado segue normal.

Show de Gusttavo Lima em Pará de Minas foi cancelado depois de temporal (foto: Reprodução)

A tempestade que atingiu Abaeté, também na Região Central de Minas, causou estragos na cidade. Em vídeos divulgados pelas redes sociais, é possível ver telhados de prédios sendo arrancados pela força do vento.\

Em nota, a prefeitura informou que a Defesa Civil municipal e estadual está trabalhando para fornecer suporte necessário à população. Há registro de pessoas feridas sem gravidade, mas o número de vítimas não foi divulgado.

Na Região Metropolitana

Em Belo Horizonte, a Defesa Civil registrou rajadas de vento de quase 100 km/h na noite de ontem. A ventania assustou moradores, que registraram nuvens de poeira pela cidade.

Um telhado de zinco se desprendeu e caiu em uma rua de Ribeirão das Neves, na Grande BH. Conforme o Corpo de Bombeiros, a estrutura ficou escorada na rede elétrica. O local está isolado e aguarda os trabalhos da Cemig. Não houve registro de feridos.

Em Contagem, também na Região Metropolitana, uma árvore caiu em cima do muro de uma escola no Bairro São João. Na hora da ocorrência, a instituição estava vazia e ninguém se feriu. Já no Bairro Tropical, outra árvore, de 10 metros, caiu sobre o muro de uma residência, mas também não houve vítimas.

Previsão do tempo na capital

Nesta sexta-feira (15/9), a previsão meteorológica indica que o dia em BH será de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva a qualquer hora do dia e que poderão vir acompanhadas de trovoadas com rajadas de vento ocasionais, a partir da tarde. A temperatura mínima foi de 17,7 °C, a máxima estimada é de 26°C.