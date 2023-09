Operação da PM prende traficante com drogas e armas no interior de MG

432

Material foi encontrado na casa do suspeito (foto: Políica Militar/Reprodução) Um homem, de 49 anos, foi preso nessa quarta-feira (13), suspeito de ser um dos principais traficantes do Bairro Vila Rica, em Governador Valadares, na região do Vale do Rio Doce.





Segundo a Polícia Militar, o suspeito já havia sido condenado por tráfico de drogas e é conhecido por envolvimento com a criminalidade no local conhecido como Favelinha do Yuri.

O suspeito foi abordado em um beco dentro da comunidade. Ele tentou fugir, mas foi alcançado com a ajuda do helicóptero pégasus.





Os militares também foram até a residência do homem. No local, encontraram tabletes de maconha, pedras de crack, 14 munições calibre 32 e materiais para pesagem e embalagem de drogas.





O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil da cidade. O material apreendido também foi recolhido.