Briga por herança entre irmãos termina com carro e casa incendiados

A Polícia Militar foi acionada por vizinhos. Homem assumiu que ateou fogo no local por irmão estar "fazendo muita raiva" nele (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Um homem, de 51 anos, foi preso suspeito de invadir a casa do irmão e atear fogo no local durante a madrugada desta sexta-feira (15/9), no bairro Tupi, Região Norte de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, o carro da família ficou totalmente destruído pelo fogo. As chamas se espalharam rapidamente e também atingiram a casa. O Corpo de Bombeiros foi acionado por vizinhos e controlou o fogo.

Segundo o morador da casa, de 48 anos, ele estava dormindo quando sentiu um cheiro forte de fumaça. Ao olhar pela janela, viu o carro pegando fogo e o próprio irmão tentando arrombar a porta da sala.

Ele acordou a mulher e a filha, de 9 anos, e todos se esconderam dentro do banheiro.

A Polícia Militar foi acionada e o suspeito foi detido. Em conversa com os militares, ele afirmou que o irmão estava "fazendo muita raiva nele" e, por isso, foi ao local e ateou fogo.

A vítima contou que a casa pertencia a mãe e, que, após a morte dela, resolveu reformar o imóvel para morar com a família. Desde então, o irmão começou a fazer diversas ameaças porque não aceitava que ele morasse no imóvel.

As chamas foram controladas e ninguém ficou ferido. O suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.