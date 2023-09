Ciúmes motiva tentativa de homicídio e leva à apreensão de drogas

432

Material apreendido na casa do homem que emprestou a arma para cometimento do crime (foto: PMMG)

No momento em que faziam o patrulhamento do Bairro Alvorada, em Guanhães, no Vale do Rio Doce, policiais militares avistaram um homem cambaleando pela rua e quando pararam a viatura policial, ele caiu no chão. Era D. B. A., que tinha um ferimento de bala.

Tão logo isso aconteceu, moradores do local se aproximaram e socorreram a vítima, o que facilitou a ação dos policiais militares, que puderam sair na busca pelo autor do disparo.



Os militares conseguiram informações sobre a arma e a quem pertencia. O revólver é de um homem, C. M. F., conhecido na região pelo envolvimento com o tráfico de drogas.







Homem é preso com 13.500 maços de cigarros contrabandeados na BR-381 Os policiais foram, então, à casa do suspeito, e lá, deram voz de prisão a ele, e na casa, foi encontrada uma grande quantidade de drogas, além de material de furto praticado pelo mesmo.





O suspeito contou que tinha emprestado a arma a um amigo, C. M. S., o autor do disparo. O crime teria sido motivado por ciúmes de C. M. S, uma mulher que era também alvo da paquera da vítima.





Os dois foram presos e levados para a Delegacia de Guanhães. A arma utilizada no crime foi encontrada a partir de uma denúncia anônima. Ela estava num lote vago, e tinha seis cartuchos deflagrados.





D. B. A. foi levado para um hospital, e segundo informações médicas, não corre risco de vida.





Na casa de C. M. F., foram encontradas 20 pedras de crack; uma bucha de maconha, uma porção de cocaína; 29 pinos para acondicionar cocaína; R$ 2.149,00 em cédulas. Todo o material apreendido foi levado para a delegacia.