Onda de calor: quando será o pico em Minas

Onda de calor deve continuar em Minas até o início da próxima semana (foto: Tulio Santos/EM/D.A.Press)

Uma onda de calor vem atingindo Minas Gerais nos últimos dias. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), essa onda é explicada pela amplificação de uma grande e forte massa de ar seco e quente que cobre a região central do Brasil e dificulta a formação de nuvens. O calor excessivo deve permanecer até, pelo menos, o início da próxima semana.

Segundo Claudemir Azevedo, meteorologista do Inmet, o pico da onda de calor em Minas deve acontecer no sábado, quando as temperaturas na região do Triângulo Mineiro podem chegar a 40°C.

Nas regiões do Norte e Noroeste o calor de 40°C deve chegar no domingo. O meteorologista afirma que, em Belo Horizonte, o pico da onda de calor chegará apenas na segunda-feira, quando as marcas devem bater os 37°C. Nas demais regiões, a marca de 40°C não será atingida.

Previsão do tempo nesta quarta em BH e Minas

Nesta quarta-feira (20/9) a previsão meteorológica indica que o dia será de céu claro, com temperatura elevada e baixos índices de umidade relativa do ar à tarde em Belo Horizonte.

De acordo com a Defesa Civil, a temperatura máxima prevista é de 33 °C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 20% à tarde.

Em Minas, o tempo segue estável com predomínio de sol e temperatura elevada em todas as regiões mineiras. O ar seco interfere nos índices de umidade relativa do ar, que continuam baixos em praticamente todo o estado.

Céu parcialmente nublado a claro no Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Demais regiões, céu claro com névoa seca.

Alerta para calorão

Há um alerta do Inmet para 118 cidades mineiras, que terão temperatura de 5ºC acima da média por período maior do que 05 dias. Há risco de hipertermia e de morte.

O alerta vale até domingo (24/9), às 18h.