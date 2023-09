Adolescente é deixada por suspeito em batalhão da polícia depois de estupro

432

Adolescente, de 13 anos, foi levada para atendimento médico no Hospital Odilon Behrens (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Um homem, de 37 anos, foi preso suspeito de estuprar uma adolescente, de 13 anos, na madrugada dessa terça-feira (19/9), no bairro Ouro Preto, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte.

Depois do crime, o suspeito deixou a jovem em frente a uma unidade da Polícia Militar. Em conversa com os militares, a adolescente contou que fugiu de casa, no bairro Castelo, também na Pampulha, na noite de segunda-feira (18/9).

Depois de ir até um restaurante na avenida Tancredo Neves, a menina encontrou com o suspeito e pediu uma carona, dizendo para que ele “a levasse para qualquer lugar”.

Ainda segundo o relato dela, durante o trajeto até a casa do homem, o suspeito colocou o órgão genital para fora, mandou que ela o segurasse e passou as mãos nos seios dela.

Na residência do suspeito, no bairro Bandeirantes, a menina contou que foi obrigada a tomar banho e que, ao sair do banheiro, ela se deparou com o homem nu. Ele passou as mãos nas partes íntimas da adolescente e esfregou o órgão genital nela. Ela ainda alegou que foi forçada a masturbar o suspeito, que ejaculou no short dela.

Logo depois, o homem teria tentado consumar o ato com a penetração. A menina não soube dizer se o suspeito usou preservativo. Depois do crime, os dois deixaram a casa e, no caminho, o suspeito encontrou um conhecido e apresentou a vítima como sendo uma “prima”.

Em conversa com a polícia, o suspeito contou que trabalha como motorista de aplicativo e que estava parado em frente a um restaurante quando se deparou com a jovem pedindo carona.

Durante o trajeto, a adolescente, que estava no banco traseiro, teria passado para o banco da frente. Neste momento, o homem deu um beijo na menina, que colocou a mão em seu órgão sexual.

O suspeito ainda confirmou os atos sexuais na casa dele, que duraram cerca de 20 minutos. Ele alega que só soube da idade da menina depois e que, por isso, decidiu deixá-la na porta da companhia de polícia.

Ele fugiu do local, mas foi localizado durante a madrugada de terça-feira (19/9) e preso depois.

A mãe da adolescente também foi ouvida pela polícia e relatou que a filha já fugiu de casa outras vezes. Ela também contou que a menina já tinha sido estuprada anteriormente e que, por isso, faz tratamento psiquiátrico.

A vítima foi encaminhada para atendimento médico no Hospital Odilon Behrens. A perícia da Polícia Civil foi acionada.