Mulher causa revolta ao pedir dicas de BH sem pão de queijo e boteco

Mulher que virá visitar Belo Horizonte causa revolta ao afirmar que odeia pão de queijo e feijão tropeiro (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) O que era para ser um post sobre dicas do que fazer em BH se tornou uma polêmica no X, antigo Twitter. Isso porque um perfil que fez uma publicação em busca de um roteiro de viagem para a capital revoltou muitos mineiros ao dizer que não gosta de pão de queijo, boteco ou feijão tropeiro.









Eu tô fazendo um roteiro de viagem pra Belo Horizonte, feriadão de novembro, e não tem absolutamente nada que tenha me interessado em relação a comida lá... Me indiquem coisas (com links e fotos se puderem). Não como pão de queijo, não bebo, sou alérgica a frutos do mar. %u2014 Danih (@Danih) September 18, 2023

“Eu tô fazendo um roteiro de viagem para Belo Horizonte, feriadão de novembro, e não tem absolutamente nada que tenha me interessado em relação à comida lá... Me indiquem coisas (com links e fotos se puderem). Não como pão de queijo, não bebo, sou alérgica a frutos do mar”, escreveu o perfil, que se identifica como Danih.





Ela ainda disse que vai passar dois dias em Belo Horizonte e que, no roteiro, havia apenas igrejas e um cemitério na programação para conhecer, mas que queria conhecer lugares de comer. “Juro pra vocês que de 10 melhores restaurantes de BH no TripAdvisor, cinco são Coco Bambu”, publicou.





Um internauta respondeu ao pedido, sugerindo que o Mercado Central é uma ótima opção de passeio e indicou que ela provasse “todos os pães de queijo que você encontrar”. Mas a mulher rebateu dizendo que odeia pão de queijo.





Em outro comentário, uma mineira sugeriu que ela provasse o feijão tropeiro, mas a mulher disse que não gostava da aparência do prato. Ela ainda fez uma espécie de bingo de pratos mineiros que a agradam, mas somente o doce de leite atendia o requisito.





“A pessoa quer visitar BH, mas diz que não come pão de queijo e também não gosta de lugar com cara de boteco”, criticou uma internauta. As críticas aumentaram ainda mais depois que internautas descobriram que a mulher é do Rio de Janeiro. “Talvez nada lhe foi atrativo porque você está acostumada a comer feijoada com bala perdida. A culinária mineira realmente destoa muito da carioca”, apontou um perfil.





Com tantas recusas às dicas, alguém perguntou qual o motivo pelo qual era viajaria para BH. “Eu jamais escolheria, mas uma amiga vai casar e eu gosto tanto dela que vou me sacrificar a ouvir o sotaque mineiro por ¾ dias”, escreveu, o que gerou ainda mais revolta nos mineiros.





“Não tem salvação, pode sacrificar, dotô.Depois dessa, ou é bait ou essa pessoa tá morta por dentro”, ironizou outro mineiro. Até mesmo a amiga responsável pelo convite teve que se pronunciar. “APARENTEMENTE revoltei 80% de Minas Gerais convidando a Danih pra vir pra cá em novembro. Outros 19.9% conseguem minimamente digerir que ninguém é obrigado a gostar de pão de queijo, bebida e comida de buteco e 0,1% tá puto CMG ou pq eu chamei a Danih ou pq não fiz o roteiro dela”, se posicionou.





Mesmo depois de tanta confusão, a carioca continuou no ataque. “Os mineiros putos e me xingando pq eu pedi dicas do que comer em BH, mas dá pra contar no dedo as pessoas que me deram dicas que não sejam bebida alcoólica, pão de queijo, comida de botequim..”, publicou no X.