Ossada encontrada em Mateus Leme é de adolescente desaparecido há 10 anos

A ossada do adolescente foi encontrada numa mata próximo a Mateus Leme (foto: PCMG)

A partir da identificação de uma ossada, de um adolescente de 12 anos, que não era visto desde maio de 2013, encontrada próximo a Mateus Leme, a Polícia Civil concluiu as investigações sobre o desaparecimento da vítima, ocorrido em Itaúna, no Centro-Oeste do estado. Dois suspeitos, hoje com 33 e 36 anos, foram indiciados por homicídio qualificado e tortura.

Um inquérito tinha sido instaurado pela Delegacia de Polícia Civil de Itaúna, logo depois do desaparecimento. À época, já havia a informação que o menor tinha sido assassinado. A motivação para o crime estaria relacionada com um furto da motocicleta de um dos suspeitos, no qual o adolescente supostamente teria participação.





Com a ocorrência policial datada de 21 de julho de 2016, quando foi localizada a ossada humana em Mateus Leme, e as características compatíveis com as informações fornecidas pela mãe do desaparecido em 2013, a investigação ganhou corpo.





Com a conclusão do laudo pericial de local, foi possível perceber semelhanças entre a ossada e o desaparecido. Assim, foram realizadas outras diligências, incluindo novos depoimentos da mãe da vítima.

DNA A partir da confirmação da semelhança de características, a equipe do Posto-Médico Legal em Divinópolis realizou a coleta de material de DNA dos pais da vítima e os encaminhou para o Instituto de Criminalística da Polícia Civil, em Belo Horizonte. O resultado do exame apontou que a ossada encontrada em 2016 era, de fato, do menor desaparecido.



Com o laudo, foi possível concluir o inquérito, com o indiciamento da mandante do crime e de um comparsa por homicídio.





Segundo a delegada Luciene Flávia Junqueira, após dez anos, a família finalmente teve uma resposta sobre o paradeiro do adolescente. "A identificação da ossada reforçou a importância do trabalho incansável dos membros da Polícia Civil de todas as carreiras, que não mediram esforços para solucionar esse caso; um exemplo de que, independentemente do tempo, todos os procedimentos serão devidamente analisados".