Homem é preso com 13.500 maços de cigarros contrabandeados na BR-381

O motorista foi preso e e está à disposição da Polícia Judiciária e, a carga de cigarros, foi levada para a Receita Federal (foto: PRF/Divulgação)

Um homem foi preso por fazer o transporte de produto fruto de contrabando nessa terça-feira (19/9), na BR-381, em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem foi abordado na altura do km 531. O motorista estava com o carro parado na pista de rolamento da rodovia, com o capô levantado.

Ao ser questionado pelos agentes, o suspeito informou que o veículo, um Fiat Fiorino, estava com pane mecânica.

Durante a fiscalização, os policiais questionaram a carga do motorista, que afirmou estar transportando cigarros contrabandeados. Quando foi aberto o compartimento do veículo, foram encontrados 13.500 maços de cigarros.

Diante do exposto, o condutor foi preso e encaminhado à Polícia Federal.

O veículo se encontra à disposição da Polícia Judiciária e, a carga de cigarros, à disposição da Receita Federal.