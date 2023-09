Onda de calor: quando irá terminar?

432

Segundo a especialista, em Minas Gerais, frente fria deverá causar chuvas isoladas no interior do estado e diminuir as temperaturas máximas (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A onda de calor poderá dar uma trégua nesta semana e fazer com que as temperaturas caiam. É o que diz a meteorologista e porta-voz do ClimaTempo, Maria Clara Sassaki. As altas temperaturas deverão diminuir a partir desta quarta-feira (27/9).





"[Onda de calor] já começa a perder força amanhã [terça-feira (26/9)], mas segue até o dia 27, até lá, ainda tem possibilidade de temperaturas bem altas", explicou a meteorologista.





No entanto, a trégua deverá durar pouco tempo. De acordo com a porta-voz do ClimaTempo, historicamente, outubro é o mais quente do ano na região Sudeste. Tal fator poderá trazer novas ondas de calor com a consequente elevação das temperaturas máximas.

"Infelizmente, com relação às temperaturas, a gente tem a expectativa de novas ondas de calor, principalmente em outubro. Então, novas ondas de calor são esperadas para o próximo mês, justamente, porque ainda temos a atuação do fenômeno El Niño, que vai até o final do verão", destacou.

Quebra de recorde

Em Belo Horizonte, a tarde desta segunda-feira poderá quebrar o recorde de temperatura máxima no ano pela terceira vez consecutiva. Isso porque ontem os termômetros registraram 37,1ºC , a sétima maior marca na capital mineira.