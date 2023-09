Incêndio deixa idoso ferido e assusta moradores em BH

432

Um incêndio assustou moradores do Bairro Betânia, Região Oeste de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (25/9). O fogo, que provavelmente começou em um matagal, atingiu um terreno na esquina das ruas Augusto José dos Santos e Dona Bela, onde estavam sete caminhões, que foram destruídos, além de um galpão desativado. Um idoso ficou ferido com queimaduras leves e foi levado, por parentes, para um hospital.

O local estaria desativado, segundo informações do Corpo de Bombeiros (CBMMG). O único ferido seria um vigia do terreno. O fogo atingiu os sete caminhões, que estavam sem combustível, e seriam veículos desativados.

A preocupação maior era o grande volume de fumaça escura, segundo o tenente Braga. O combate às chamas, segundo ele, foi facilitado por não haver vento, o que fez com que a fumaça e as chamas fossem verticais. No início da tarde, os bombeiros ainda faziam trabalho de rescaldo.

O trânsito, nas duas ruas, foi interrompido pela BHTrans e Polícia Militar (PMMG) e deverá ser regularizado após o término do trabalho dos bombeiros.