Pets e plantinhas de casa: como protegê-los desse calor

Confira como proteger os animais nesse período de calor (foto: Arquivo EM)

Uma onda de calor atinge Minas Gerais e traz temperaturas recordes. Belo Horizonte, pode registrar nesta segunda-feira (25/9) o terceiro dia seguido com as temperaturas mais altas do ano. Esse calorão não é prejudicial apenas para os seres humanos; pets e plantas também sofrem com as altas temperaturas.

Para esclarecer dúvidas da população sobre como proteger animais e plantas, o Estado de Minas procurou especialistas na área para responder às questões.

Como proteger os animais?

Segundo o médico-veterinário da PUC Minas Gabriel Dutra, os animais são afetados principalmente em relação ao ambiente onde estão, e por isso ele traz algumas dicas.

“É importante evitar locais que tenham exposição solar, dentro da casinha e durante o passeio, principalmente em asfalto, são bastante quentes e podem machucar as patinhas deles”, explica.

Gabriel diz que os animais ficam ofegantes se forem expostos a exercícios sob altas temperaturas. Ele avisa que é importante o dono ficar de olho na pelagem e hidratação dos coxins, mais conhecidos como “almofadinhas” das patinhas, que se não forem cuidadas podem até a ficar feridas.

“Além de passar cremes específicos nas patinhas, a questão da hidratação é importante. O ideal é que seja sempre ofertado, nesse período, água bem fresca para os animais. Evitar que eles fiquem desidratados”, conclui.

Como proteger as plantas?

Plantas podem ter os frutos prejudicados pelo calor excessivo (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Yumi Okai, bióloga do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG explica que o calor excessivo pode prejudicar a questão fotossintética e fisiológica das plantas.

“Depedendo da planta, ela não vai se desenvolver bem e terá problemas na reprodução. As temperaturas muito altas também podem danificar o pólen das plantas, afetando posteriormente a produção de frutos de sementes”, afirma.

A bióloga diz que bastam poucas horas de temperatura muito alta para danificar as plantas. Então, ela recomenda que nesses dias quentes os donos de plantas aumentem a frequência de irrigação e, se possível, coloquem as plantas em locais de sombra no período mais quente do dia.

“Geralmente acontece que todo mundo acha que o horário do pico do sol é meio-dia, mas não é quando a temperatura está mais alta, porque a temperatura vegetal fica mais alta lá pelas três horas da tarde”, termina.