BH tem 7° dia mais quente da história, chegando a 37,1°C

Calor em Belo Horizonte bate recorde do ano (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

“Queimando profundo, o sol me cobriu”, já diria Marina Sena. A música representa bem o clima em Belo Horizonte, que bateu recorde e chegou a 37,1°C entre 14h e 15h neste domingo (24/9), na estação Pampulha. De acordo com a Defesa Civil, a umidade relativa do ar caiu para 22%. Hidrate-se!