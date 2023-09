BH bate recorde de calor neste sábado

432

(foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press )





Neste sábado (23/9), a capital mineira literalmente ferveu, batendo o recordo de calor deste ano, ao registrar 33,4ºC. O recorde anterior para 2023 era de 33,3ºC no último dia 14. Segundo o Inmet, essa temperatura ainda é preliminar e uma nova leitura será feita por volta das 21h.









Ainda segundo o Inmet, há uma possibilidade de que as chuvas cheguem ao Sul e Região Central de Minas na quinta-feira (28/9). Enquanto o Norte e Noroeste do estado ainda têm pelo menos até quinta com as temperaturas elevadas e a partir de sexta (29/9) tem prossibilidade de chuva.





Inverno quente





As altas temperaturas foram destaque no inverno, com o aquecimento sendo impulsionado pela presença de intensas massas de ar quente e seco.





No Sudeste, os destaques foram para as regiões noroeste e norte de São Paulo, além do Triângulo Mineiro, com 50 a 70 dias de temperaturas elevadas, principalmente nos meses de agosto e setembro.