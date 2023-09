Onda de calor: 118 cidades mineiras estão sob 'grande perigo'

432

Onda de Calor. Na foto, pessoas na Praça Sete, no Centro de BH, com sol forte da tarde (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte. MG) Uma onda de calor com ‘grande perigo’ pode atingir 118 cidades mineiras, de acordo com alerta divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso, emitido na segunda-feira (18/9) e atualizado nessa quarta-feira (20/9), é válido até as 18h de domingo (24/9). O alerta vermelho de grande perigo indica temperatura máxima 5°C acima da média do mês, por mais de 5 dias. Confira abaixo quais as cidades.





Os municípios, localizados nas regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Sul e Sudoeste devem apresentar temperaturas entre 37°C e 40°C nos próximos dias. Além do Inmet, a Defesa Civil também emitiu alerta para onda de calor e temperatura elevada em Minas Gerais nessa quarta-feira. O período do alerta inicia-se nesta sexta-feira (22/9) e deve se encerrar na próxima quarta-feira (27).





Confira os municípios sob alerta do Inmet:





Água Comprida

Albertina

Alfenas

Andradas

Arceburgo

Bandeira do Sul

Bom Repouso

Borda da Mata

Botelhos

Brazópolis

Bueno Brandão

Cabo Verde

Cachoeira de Minas

Cachoeira Dourada

Caldas

Camanducaia

Cambuí

Campanha

Campestre

Campina Verde

Campo Florido

Canápolis

Capetinga

Capinópolis

Careaçu

Carmo de Minas

Carneirinho

Carvalhópolis

Comendador Gomes

Conceição das Alagoas

Conceição das Pedras

Conceição dos Ouros

Congonhal

Consolação

Cordislândia

Córrego do Bom Jesus

Cristina

Delfim Moreira

Divisa Nova

Dom Viçoso

Espírito Santo do Dourado

Estiva

Extrema

Fortaleza de Minas

Fronteira

Frutal

Gonçalves

Guaranésia

Guaxupé

Gurinhatã

Heliodora

Ibitiúra de Minas

Inconfidentes

Ipiaçu

Ipuiúna

Itajubá

Itamogi

Itanhandu

Itapagipe

Itapeva

Ituiutaba

Iturama

Jacuí

Jacutinga

Jesuânia

Juruaia

Lambari

Limeira do Oeste

Machado

Maria da Fé

Marmelópolis

Monte Alegre de Minas

Monte Belo

Monte Santo de Minas

Monte Sião

Munhoz

Muzambinho

Natércia

Olímpio Noronha

Ouro Fino

Paraguaçu

Paraisópolis

Passa Quatro

Pedralva

Pirajuba

Piranguçu

Piranguinho

Planura

Poço Fundo

Poços de Caldas

Pouso Alegre

Prata

Pratápolis

Santa Rita de Caldas

Santa Rita do Sapucaí

Santa Vitória

São Francisco de Sales

São Gonçalo do Sapucaí

São João da Mata