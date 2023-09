BH ferve no 1º dia da primavera. E tem mais

432





Valentina e Arenthuza se refrescam em dia de forte calor em bh (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)











A capital mineira literalmente ferveu, batendo o recorde de calor deste ano, ao registrar 33,4ºC na tarde de ontem, primeiro dia da primavera. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o recorde anterior para 2023 era de 33,3ºC, marca alcançada no dia 14, em pleno inverno, o mais quente em Belo Horizonte desde 1961, ano do primeiro registro feito pelo Inmet na cidade. A estação mudou, mas a condição do tempo é a mesma. O primeiro fim de semana da primavera, que começou às 3h50 de ontem, é quente, seco e abafado em Minas Gerais. Há ainda alerta de baixa umidade relativa do ar em várias regiões do estado. Em BH, o calorão persiste pelo menos até quarta-feira, quando a expectativa é que os termômetros batam em 37°C, temperatura máxima prevista também para a terça. Hoje, a mínima deve ficar em 19°C e a máxima, em 35°C.





Em sua estreia escaldante na capital mineira, a primavera veio acompanhada de céu claro, com poucas nuvens. Com o calor e convite para sair à rua, quem pôde correu para se refrescar. Por volta das 12h, as sorveterias de Belo Horizonte estavam lotadas. Na São Domingos, na Savassi, na Região Centro-Sul de BH, formou-se até fila em busca de algo gelado. Arenthuza Nunes, de 44 anos, por exemplo, levou a filha, Valentina Nunes, de 9, à tradicional sorveteria. Além dos cuidados como hidratação e protetor solar, ela ressaltou: "Nunca falta espaço para um bom sorvete". Para a pequena, então, "é uma festa", como disse a mãe.





Segundo o Inmet, um refresco, pelo menos para a baixa umidade, só deve chegar a Minas Gerais depois do meio da semana. Há possibilidade de chuvasno Sul e Região Central de Minas Gerais na quinta-feira (28/9). No Norte e Noroeste do estado, as precipitações estão prevista a partir de sexta-feira. Antes disso, entretanto, um aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) põe em alerta quase todas as cidades mineiras: até terça-feira, 800 dos 853 cidades do estado vão enfrentar temperaturas bem acima da média dos municípios, que podem chegar a 36ºC.





Segundo Kleber Souza, meteorologista do Inmet, o calor continua por causa do domínio de uma massa de ar quente e seco que atua em quase todo o Brasil desde o domingo passado. A previsão é de céu claro pela manhã. No período da tarde, ele fica parcialmente nublado, com névoa seca no Triângulo, Sul, Região Metropolitana de BH e toda faixa Norte do estado. A nebulosidade fica mais acentuada na faixa Leste, nas regiões do Vale do Rio Doce, Mucuri e Zona da Mata. Repetindo o panorama de ontem, as temperaturas continuam altas em todo o estado, com máxima prevista de 34°C na Região Sul e de 39°C no Norte.





Há alerta de baixa umidade relativa do ar para o estado. As regiões Noroeste, Norte, Metropolitana, Oeste, Triângulo Mineiro e Sul devem ter índices abaixo de 20%. Já o Vale do Rio Doce, Mucuri e Zona da Mata devem apresentar índices entre 30% e 20%.





Altas temperaturas foram a marca do inverno 2023 brasileiro, com o aquecimento sendo impulsionado pela presença de intensas massas de ar quente e seco. No Sudeste, os destaques foram para as regiões noroeste e norte de São Paulo, além do Triângulo Mineiro, com 50 a 70 dias de temperaturas elevadas, principalment nos meses de agosto e setembro. Kleber Souza lembra que já era previsto um inverno atípico, com temperaturas mais altas por causa da atuação do fenômeno El Niño. "Boa parte do Brasil teve um dos invernos mais quentes dos últimos anos."





















fique de olho





Temperaturas previstas para Belo Horizonte





Hoje (24/9)





de 19°C a 35°C













Amanhã (25/9)





de 20°C a 36°C









Terça-feira (26/9)





de 21°C a 37°C









Quarta-feira (27/9)





de 21°C a 37°C





Fonte: Inmet