Culpa do calor! Sorveteria de BH vende estoque da semana em um dia

Luciano Machado Gomes Vieira ao lado de Maíra Zaneti, casados e proprietários da sorveteria (foto: Ellen Cristie/EM/DA. Press)

Em meio à onda de calor que atinge não apenas a capital mineira, mas o país, os proprietários da tradicional sorveteria “Picolé do Amado” em Belo Horizonte, no Bairro Cruzeiro, conseguiram um feito histórico: vender o estoque da semana em um dia. Com isso, cerca de quatro mil picolés foram comercializados neste domingo (24/9).