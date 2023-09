Três pessoas morrem afogadas na lagoa Várzea das Flores neste domingo

432

Lagoa Várzea das Flores (foto: Divulgação/CBMMG) O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) atendeu três chamados neste domingo (24/9) de afogamento na lagoa de Várzea das Flores, em Betim e Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Em todos eles, foram resgatados os corpos sem vida.









No segundo caso, os bombeiros estiveram na Avenida Adutora Várzea da Flores, no Bairro Itacolomi, em Betim, às 12h38. Um jovem de 18 anos entrou na água para se banhar e submergiu completamente próximo à margem. Os militares realizaram o salvamento e iniciaram as manobras de RCP, mas a vítima não resistiu, com o óbito sendo atestado pelo médico do SAMU.





No último acionamento dos bombeiros, uma vítima de afogamento na Várzea das Flores. Dessa vez, acionamento às 13:25h no Tupa em Contagem-MG (endereço de acordo com o solicitante). Bombeiros estiveram no local e recuperaram o corpo de um homem de 20 anos. Ele entrou na água e não conseguiu se manter na superfície. O corpo ficou sob responsabilidade de PM.