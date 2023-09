BR-040 é liberada após manifestação que causou seis horas de interdição

432

Bloqueios aconteceram no KM 569 da BR-040, em Nova Lima, na Grande BH (foto: Redes sociais/Reprodução) A BR-040 foi liberada na altura do KM 569, em Nova Lima, na Grande BH, após pelo menos seis horas de interdições parciais e totais A informação foi divulgada às 19h40 pela concessionária que administra a rodovia. O trecho, no entanto, apresentava até o fechamento desta publicação lentidão de um e quatro quilômetros em direção ao Rio de Janeiro e Distrito Federal, respectivamente.

As paralisações totais no KM 569, em Nova Lima, na Grande BH, tiveram início às 17h55, após interdições parciais e esquemas de pare e siga.

Os manifestantes colocaram fogo em pneus por volta das 13h, quando a Via 040 emitiu o primeiro comunicado. Nas redes, condutores “presos” na rodovia não apenas reclamaram da situação, mas contestaram informações divulgadas pela concessionária.

“Surreal. Parados há mais de duas horas”, escreveu uma pessoa no Twitter às 18h6. “Depois de seis horas, os incompetentes dão informação certa”, escreveu outra.

Às 16h57, a Via 040 disse no Twitter que a interdição total acontecia somente em direção ao Distrito Federal, sendo que o trânsito fluía em pare e siga em sentido ao Rio. Motoristas, então afirmaram que a informação não estava correta.

“Por favor, não tem pare e siga. Vamos dar a informação correta para as pessoas se organizarem melhor”, pontuou usuário da rede social. “Estou a mais de uma hora e andei um quilômetro. Como pode ser pare e siga?”, disse outro.

Nota da Cemig

A Cemig informa que equipes trabalharam, neste domingo, dia 24, para o restabelecimento de energia aos moradores do bairro Água Limpa, na divisa de Nova Lima e Itabirito. Os serviços se encerraram, no início da noite, e, em seguida, houve a desmobilização da manifestação na BR-040. As causas da interrupção de energia foram o desequilíbrio do circuito que atende os clientes devido à rede irregular no local e à colisão de um caminhão em um poste no interior do bairro.





A Cemig esclarece ainda que estão em fase de finalização, por meio do Programa Energia Legal, obras de instalação de rede e posteamento no bairro Água Limpa, para regularização de todos os moradores conectados de forma irregular à rede da Cemig. Com o término das obras, a situação que vem provocando os desligamentos relatados será resolvida.





Com o objetivo de eliminar riscos de acidentes de origem elétrica, aumentar a segurança para as comunidades, levar oportunidade de renda e condições de cidadania para as populações de baixa renda, a Cemig implantou o Programa Energia Legal, que visa a regularização e melhoria do atendimento aos clientes ligados de forma irregular nas redes de energia elétrica.