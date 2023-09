Homem tem traumatismo craniano ao ser pisoteado por bois

432

Para um atendimento mais rápido em razão das fraturas, o homem foi levado para o hospital no helicóptero dos bombeiros (foto: CBMMG/Divulgação )

Um homem de 60 anos sofreu traumatismo craniano, fraturas no tronco e várias escoriações pelo corpo ao ser pisoteado por bois em uma fazenda.O acidente aconteceu nesse sábado (23/9), no distrito de São Geraldo, em Francisco Sá, no Norte de Minas.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militares de Janaúba atendeu a vítima. O idoso foi imobilizado e levado de helicóptero para um hospital em Montes Claros.





Não há informações do quadro de saúde da vítima.