Temperatura em Minas pode chegar a 40°C neste domingo

Em BH, a máxima deve ser de 35°C neste domingo (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O domingo já é de altas temperaturas e baixa umidade do ar em Minas Gerais e em BH. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros podem marcar temperaturas máximas de 40°C na Região Norte do estado e no Triângulo. Já BH pode registrar outro recorde de calor, com máxima de 35°C.

Onda de calor e chance de pancadas de chuva

O meteorologista do Inmet Heráclio Alves explica que as altas temperaturas ainda são consequência da onda de calor que atua em grande parte do Brasil e de Minas até terça-feira (26/9). Ele diz que o cenário é reavaliado diariamente, mas que a temperatura vai continuar subindo pelo menos até quarta-feira (27/9).





Entre quinta e sexta-feira, com aumento da umidade e da nebulosidade, há possibilidade de chuva para a capital. “Como as temperaturas estão altas, não se descarta a ocorrência de pancadas de chuva, com trovoadas e rajadas de vento.”





A maior parte de Minas Gerais também está sob alerta para baixa umidade do ar. Nas regiões do Triângulo, Noroeste e Oeste, a umidade deve ficar abaixo dos 20%. Já nas demais, a umidade deve ficar entre 20% e 30%.





Em Minas, temperaturas acima de 40°C podem ser registradas nas regiões Noroeste e do Triângulo Mineiro ao longo da semana. Na Grande BH, regiões do Vale do Rio Doce, Sudeste e Sul devem apresentar temperaturas máximas acima dos 30°C, por terem a presença de mais umidade. O calor também deve continuar em Minas até quarta-feira.





“Tem previsão de uma leve diminuição entre quarta e quinta. Mas nas regiões Oeste e Noroeste do estado, as temperaturas devem permanecer altas, na casa dos 40°C.” Para essas localidades, segundo o meteorologista, não há previsão de chuva. “As chuvas se concentram mais na região Central, Sul e Leste do estado, além da capital.

Calor recorde no País

Por causa da onda de calor que está sob grande parte do Brasil, as temperaturas máximas podem ficar iguais ou acima dos 40°C em muitos estados do país, segundo o Climatempo. Neste domingo, o calor pode superar os 40°C em 11 estados: Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí e Bahia.





A maior temperatura oficialmente registrada no Brasil pelo Inmet, em mais de 100 anos de medições, foi de 44,8°C, em Nova Maringá, município de Mato Grosso, em 4 e 5 de novembro de 2020, durante uma severa onda de calor.





Em 2023, segundo o Inmet, as únicas capitais que já alcançaram calor acima de 40°C foram Cuiabá, com recorde para este ano em 41,8°C, e Boa Vista, com temperatura de 40,6°C.





Nesse sábado (23/9), o primeiro dia da primavera, a capital mineira bateu recorde de calor deste ano , ao registrar 33,4ºC. O recorde anterior para 2023 era de 33,3ºC no último dia 14. Já em Minas, a maior temperatura foi registrada em Ituiutaba, com termômetros chegando aos 40°C.