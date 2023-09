BH amanhece com 23°C mesmo com tempo nublado

432

Calorão deve continuar em BH nesta terça mesmo com tempo nublado (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Belo Horizonte amanheceu com 23°C nesta terça-feira (26/9) mesmo com partes da capital com céu nublado. O calorão deve continuar à tarde, quando os termômetros devem chegar na casa dos 38ºC. Há possibilidade de chuvas rápidas.

O alívio é passageiro. De acordo com a Defesa Civil, o dia é de céu claro com temperatura diurna elevada e umidade relativa do ar de 15% à tarde na capital e Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Nessa segunda-feira (25/9) BH registrou o dia mais quente da história com 38,6ºC. É a maior temperatura desde quando começou a marcação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em 1961.

Maiores temperaturas da história de BH

38,6 - 25/09/2023 38,4 - 07/10/2020 37,8 - 03/10/2020 37,7 - 22/10/2015 37,4 - 16/10/2015 37,3 - 28/09/2020 37,2 - 17/10/2015 37,1 - 24/09/2023 37,1 - 31/10/2012 37,0 - 06/10/2020

Minas Gerais

São Romão, no Norte de Minas marcou 43°C nessa segunda-feira (25/9), sendo o município mais quente do país no dia, segundo o Inmet.

O cenário deve continuar nesta terça-feira (26/9), quando o forte calor, baixa umidade e tempo estável estará presente sobre a maior parte do estado.

Entretanto, há condições de pancadas de chuva no Sul, Oeste e Triângulo Mineiro.