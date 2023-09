Calor recorde dispara vendas de ventiladores

432

A onda de calor que atinge Belo Horizonte desde a semana passada provocou uma corrida às lojas de ventiladores e ar-condicionado ontem. Os comerciantes comemoram o aumento de vendas, mas se preocupam com a dificuldade em repor os estoques, já que alguns clientes estão comprando mais de um ventilador de uma vez só.





Mas nem tudo é motivo para comemoração. Apesar do crescimento das vendas, está difícil repor o estoque. Ele diz que já vendeu quase tudo. “Estou tentando aumentar o estoque, fazendo pedido em São Paulo. Até a semana que vem tem que regularizar tudo.”

O comerciante conta que conversou com o fornecedor e pediu para que mandasse a quantidade de equipamentos que pudesse para BH. “Estou aguardando mais um caminhão, que vai chegar amanhã (hoje).” Segundo ele, os fornecedores afirmam que não estão conseguindo fabricar mais equipamentos.





O administrador de empresas Júlio Orsini, de 53 anos, também comprou ventiladores ontem. Ele levou três aparelhos de uma só vez. “Um para o meu quarto, um para a sala e outro para o quarto do meu filho”, elenca. “Na minha casa não tem ar-condicionado porque o prédio é mais antigo e não permite”, explica. Ele mora no Bairro Luxemburgo, Região Centro-Sul da capital mineira. Orsini comenta que o aparelho não é bom para pessoas com problemas respiratórios. “Temos que ter cuidado com doenças respiratórias. Eu tenho rinite, meu filho também.”





Para adquirir os ventiladores, o administrador diz que não fez pesquisa de preços e procurou em uma loja próxima do trabalho, no Bairro Gutierrez, Região Oeste da capital. “Já conheço e costumo comprar lá.” Ele comenta que antes de ir à loja ligou para o estabelecimento e foi orientado a ir ao local, já que a demanda estava alta. Orsino conta que ao chegar encontrou a loja cheia.

O empresário Abraão Soares, de 52 anos, foi outro que comprou três ventiladores para seu estabelecimento comercial em Ribeirão das Neves, na Grande BH. “A loja está muito quente e já temos três lá. Está fora do normal.” Soares também não fez pesquisa de preços e disse que o estabelecimento onde fez a compra estava bem cheio. “Sempre compro lá, tenho costume.” Para driblar o calorão, o empresário diz que a receita é muita água e ventilador. Ele acredita que o reforço dos novos aparelhos vai ajudar a amenizar o incômodo dos funcionários e clientes.

ANIMAIS E PLANTAS

O calorão também incomoda animais e plantas e põe em risco a saúde dos pets . Segundo o médico-veterinário da PUC Minas Gabriel Dutra, os animais são afetados principalmente em relação ao ambiente onde estão, e por isso ele traz algumas dicas para cuidar dos pets. “É importante evitar locais que tenham exposição solar. Dentro da casinha e durante o passeio, principalmente em asfalto, fica bastante quente e as patinhas dos animais podem se machucar”, explica.





Gabriel diz que os animais ficam ofegantes se forem expostos a exercícios sob altas temperaturas. Ele avisa que é importante o tutor ficar de olho na pelagem e hidratação dos coxins, mais conhecidos como “almofadinhas” das patinhas, que se não forem cuidadas podem até a ficar feridas. “Além de passar cremes específicos nas patinhas, a questão da hidratação é importante. O ideal é que seja sempre ofertado, nesse período, água bem fresca para os animais. Evitar que eles fiquem desidratados”, conclui.





Yumi Okai, bióloga do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG explica que o calor excessivo pode prejudicar a questão fotossintética e fisiológica das plantas. “Dependendo da planta, ela não vai se desenvolver bem e terá problemas na reprodução. As temperaturas muito altas também podem danificar o pólen das plantas, afetando posteriormente a produção de frutos de sementes”, afirma.





A bióloga diz que bastam poucas horas de temperatura muito alta para danificar as plantas. Então, ela recomenda que nesses dias quentes os donos de plantas aumentem a frequência de irrigação e, se possível, as coloquem em locais de sombra no período mais quente do dia. “Todo mundo acha que o horário do pico do sol é meio-dia, mas não é quando a temperatura está mais alta, lá pelas 15h”, termina.





