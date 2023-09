Cidade mineira registra temperatura mais alta do ano no estado: 43 graus

432

Montes Claros, cidade-polo do Norte de Minas, enfrenta o forte calor de 37 graus (foto: Luiz Ribeiro/EM/D.A. Press.)

Nesta segunda-feira (25/9), foi registrada em São Romão (10,31 mil habitantes) a mais alta temperatura medida em todo estado de Minas Gerais neste ano: 43 graus. A informação foi confirmada pelo meteorologista Ruibran dos Reis, do Climatempo.



Também nesta segunda-feira, Belo Horizonte registrou o dia mais quente de sua história desde 1961 quando começou a medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Segundo o órgão, entre 13h e 14h, os termômetros na Estação Pampulha registraram 38,6°C.





O meteorologista Ruibran dos Reis salienta que a previsão é que a forte onda de calor continue nos próximos dois dias. Ele lembra que a onda de calor vivenciada nesta semana já estava prevista. “Neste ano, tivemos em julho e agosto as temperaturas mais altas da história registradas nestes meses”, observa o especialista.



Ruibran ressalta que São Romão sempre foi caracterizada pelo forte calor, o que é associado à baixa altitude do município, de 480 metros acima do nível do mar. A cidade do Norte de Minas esta localizada às margens do Rio São Francisco.



De acordo com o meteorologista, outras cidades do Norte do estado também tiveram os termômetros na alturas nesta segunda-feira. Entre elas, Janaúba (41,8 graus) e Itacarambi (40,8 graus).

O forte calor em cidade-polo

A população de Montes Claros (414,24 mil habitantes) sempre conviveu com as altas temperaturas. Mas, nesta segunda-feira, mesmo quem já “estava acostumado com o calorão” reclamou do desconforto do clima. “Hoje, o calor foi tão forte que cheguei a passar mal”, reclamou Manoel Messias da Rocha, de 60 anos, conhecido como “Sidão”, que encara o sol forte da cidade-polo do Norte de Minas, trabalhando como moto-taxista.





'Hoje, o calor foi tão forte que cheguei a passar mal', reclamou Manoel Messias da Rocha, de 60 anos, moto-taxista em Montes Claros (foto: Luiz Ribeiro/EM/D.A. Press.)

De acordo com a meteorologia, a temperatura máxima registrada em Montes Claros nesta segunda-feira foi de 37 graus - na sombra. Mas, a sensação sentida por quem trabalha debaixo do sol, como o moto-taxista foi de uma temperatura muito mais elevada. “Hoje (segunda-feira) realmente foi o dia mais quente do ano. A temperatura que a gente sente é acima de 44 graus”, disse Manoel Messias.

A psicóloga Denise Helena Freire mora em Belo Horizonte e nesta semana viajou para Montes Claros, tendo que suportar o calor (foto: Luiz Ribeiro/EM/D.A. Press.)

A psicóloga Denise Helena Freire mora em Belo Horizonte e, nesta semana, viajou para Montes Claros, tendo que suportar o “calorão”. Na tarde desta segunda-feira, ela usou uma sombrinha para se proteger do sol. Mesmo assim, não afastou o desconforto. “Procuro me hidratar e me proteger. Mas, está complicado. É muito difícil pra gente se adaptar a esse calor tão forte”, disse Denise.





Comerciante Marcos Bonfim Santos Soares vende água de coco em Montes Claros. (foto: Luiz Ribeiro/EM/D.A. Press.)

O comerciante Marcos Bonfim Santos Soares, afirma que seu negócio melhorou com o calor, á que trabalha com a venda de água de coco. “Acho que as vendas subiram em torno de 10 a 15 por cento. Porém, ele disse que “não torce” para aumentar a elevação da temperatura. “Na verdade, mesmo com a temperatura baixa, as pessoas precisam consumir água de coco, que é muito recomendada para a boa saúde”, salienta Marcos.

Temperatura recorde em Valadares

Governador Valadares, cidade-polo do Leste do estado, também teve nesta segunda-feira o dia mais quente do ano e também a mais elevada da cidade, desde que foi iniciado o serviço de meteorologia. A informação é da professora de climatologia Daniela Cunha, do Campus do Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG).

Segundo ela, antes, a temperatura máxima no município tinha disso registrada em setembro de 2015, quando os termômetros marcaram 39,1 graus.