Belo Horizonte já registrou 121 focos de incêndio em setembro

Belo Horizonte vem sofrendo com o tempo seco e o calor, que causa incêndios, no mês de setembro (foto: Leandro Couri/E.M./D.A. Press) Com recorde de temperaturas e um clima extremamente seco, Belo Horizonte vem sendo, novamente, atingida por diversos focos de incêndio neste mês de setembro. Segundo levantamento feito pelo Corpo de Bombeiros, até esta segunda-feira (25), foram registrados 121 incêndios na capital mineira. Em 2023, ao todo, são 809 queimadas na cidade.





O número assusta e o clima atual pode piorar ainda mais a situação. Segundo o Tenente Henrique Barcellos do Corpo de Bombeiros, o calor e a baixa umidade aumentam as chances de incêndios. “Essa combinação de altas temperaturas com baixa umidade torna o cenário favorável para incêndios. Já temos marcado o período de estiagem mas temos vistos que esses fatores têm influenciado bastante, causando a situação que nos alerta ao nível que estamos atualmente”, explicou.





Se compararmos com 2022, quando foram registrados 181 chamados, há uma queda de 33%. Para o Tenente, existia a expectativa de que o número de registros neste ano fosse ainda menor. “Depois de grandes incêndios, a vegetação demora muito a se estabelecer. Quando queima grande parte de uma vegetação, demora até três anos para voltar ao nível normal. Não vemos uma grande queda porque permanecemos com uma carga-incêndio alta e estamos com condições ainda mais severas no clima. Essa primavera está muito quente, estamos passando por um cenário de bater recordes de temperatura. Isso torna um cenário propício para que aconteça mais incêndios”, disse.





E não é só BH que vem sendo atingida pelas queimadas. Em todo o estado, o Corpo de Bombeiros já atendeu 1.803 ocorrências de incêndio, seja em vegetação ou edificações, no mês de setembro. São 13.478 em todo o 2023.

Também há uma queda nas ocorrências no estado. Em 2022, foram 3.671 incêndios em Belo Horizonte e mais de 19 mil registrados em Minas.





O Tenente Barcellos também alerta para que, caso as pessoas vejam algum foco de incêndio, não realizem o combate direto. Se não puder apagar as chamas, o recomendado é acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193. “Orientamos que as pessoas evitem ao máximo o manejo do fogo. Proprietários rurais, lotes vagos. Pedimos prevenção, em uma capina, ou mexer no terreno. Em um período de muita seca, o fogo pode se espalhar”, contou.





“Contamos com o apoio da população na denúncia de incendiários, que segue sendo a principal causa de incêndios criminosos. A população pode denunciar nos canais fornecidos pelo estado mineiro”, completou.

Recorde de temperaturas





Antes, a maior temperatura máxima já registrada na cidade era de 38,4°C, em 7 de outubro de 2020.

Nesse domingo (24/9), a capital teve mais um dia de calor histórico, com termômetros marcando 37,1°C entre 14h e 15h.