Calor: UFU autoriza que professores liberem alunos de aulas presenciais

Medida vale para todos os campi da UFU (foto: Divulgação/Dirco-UFU/Milton Santos)

Por causa do forte calor, a Universidade Federal de Uberlândia (UFU), no Triângulo Mineiro, liberou que coordenadores de cursos e professores substituíssem aulas presenciais por outros tipos de atividades nesta segunda (25/9) e terça-feira (26). Domingo foi o dia mais quente do ano na cidade.