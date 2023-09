Carro de deputado mineiro capota várias vezes na MGC-452

432

Após o acidente, tranquilizou seus eleitores e disse que está tudo bem (foto: Redes Sociais)



De acordo com o parlamentar, o carro, que transportava também a esposa dele e dois assessores, capotou por mais de 100 metros, próximo ao trevo da MGC-452 com a MG-190, em Nova Ponte. Caporezzo retornava do O deputado estadual Cristiano Caporezzo (PL) sofreu um acidente de carro, na madrugada desta segunda-feira (25/9), próximo a Santa Juliana, no Triângulo Mineiro.De acordo com o parlamentar, o carro, que transportava também a esposa dele e dois assessores, capotou por mais de 100 metros, próximo ao trevo da MGC-452 com a MG-190, em Nova Ponte. Caporezzo retornava do CPAC (Conferência de Ação Política Conservadora) , realizado nesse final de semana.





Depois do capotamento, as vítimas do acidente se abraçaram e fizeram uma oração. Já na parte da manhã, Caporezzo tranquilizou os eleitores dele e disse que está tudo bem: "Bom dia para quem nasceu de novo ontem à noite", disse, em suas redes sociais.