Vídeo: carro é arrombado e furtado no Bairro Buritis, em BH

As câmeras de segurança mostram o momento em que o carro é levado pelos criminosos (foto: Reprodução )

Um Toyota Hilux foi arrombado e furtado na madrugada deste domingo (24/9), no Bairro Buritis, Região Oeste de Belo Horizonte. O veículo estava estacionado em frente a um prédio e pertence a parentes de moradores.





Minutos depois, ele volta, entra novamente no carro e leva o veículo. Um outro carro que estava parado a alguns metros de distância acompanha, dando cobertura.





O dono do carro percebeu que ele foi levado na manhã deste domingo (24/9). Eles é da Bahia e veio passar alguns dias com a família na casa dos parentes, que moram no edifício. Em conversa com a reportagem, eles contaram que o carro estava cheio de malas, roupas, bebidas e outros objetos. Segundo eles, o que chama a atenção é que o alarme do carro não disparou.





Eles estão na delegacia para fazer o boletim de ocorrência.

Operação Alto Luxo

O modelo do carro furtado é o mesmo de outros levados do Aeroporto de Confins, na Grande BH. A administração do aeroporto chegou a instalar trava antifurto em Hilux deixadas por passageiros no estacionamento do local, para evitar que os veículos fossem levados por bandidos.





Em agosto, quatro suspeitos de integrar uma organização criminosa especializada em furtos de veículos modelo Toyota Hilux em aeroportos do Brasil foram presos pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) e um outro em Confins pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).





Ao todo, a quadrilha furtou 44 veículos: sete no Espírito Santo, 15 em Minas Gerais e 22 no Rio de Janeiro.

As imagens da câmera de segurança do edifício mostram a ação dos criminosos. Primeiro um homem, com máscara de prevenção contra COVID, se aproxima do carro, entra e fica algum tempo no interior do veículo. Há vários carros passando pela rua no momento.Depois, ele sai e parece esconder um objeto no agasalho.