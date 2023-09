Vídeo mostra momento em que carreta tomba em cima de carro na Grande BH

432

Apesar do susto, ninguém ficou ferido (foto: Reprodução/Corpo de Bombeiros)

Uma câmera de segurança flagrou o exato momento em que uma carreta tombou em cima de um carro na BR-040, próximo do trevo do Veneza, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (22/9).





Nas imagens é possível ver que o caminhão tenta fazer a curva mais aberta. O carro de passeio, um VW Fox, estava parado na saída do retorno. O motorista tenta desviar, mas a carroceria acaba fazendo o caminhão tombar em cima do veículo.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor do caminhão ficou preso dentro da cabine, mas foi retirado em segurança. A Via 040 também esteve no local do acidente.