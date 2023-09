Homem é agredido com golpe de enxada enquanto aguardava ônibus em Ipatinga

Crime aconteceu enquanto rapaz esperava em um ponto de ônibus (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Um homem, de 20 anos, foi agredido com um golpe de enxada na cabeça enquanto esperava por um ônibus na noite dessa quinta-feira (21/9) em Ipatinga, na região do Vale do Aço. O suspeito da agressão fugiu e não foi encontrado.