Grande BH: homem de 130 quilos morre ao cair de 8 metros em caixa d'água

Bombeiros trabalham para retirar vítima de dentro de caixa d'água (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) Um homem de 40 anos morreu nesta quarta-feira (20/9), em Confins, na Grande BH, após cair de uma altura de oito metros dentro de uma caixa d'água. A vítima, segundo informado por uma testemunha ao Corpo de Bombeiros, realizava a pintura interna da estrutura, com capacidade para 10 mil litros, no Condomínio Aldeia do Engenho, no Bairro Retiro, pouco antes do acidente no início da tarde.





Logo, o Corpo de Bombeiros pediu suporte do helicóptero Arcanjo do CBMMG. No entanto, o médico da aeronave constatou o óbito ainda no local. A corporação não disse o que poderia ter causado a queda, mas pontuou no comunicado à imprensa que a vítima tem cerca de 130 quilos.

A perícia da Polícia Civil foi acionada para coletar informações que possam auxiliar na investigação. O corpo da vítima foi retirado do local e ficou sob a guarda da Polícia Militar, que prestou apoio com registro da ocorrência policial.