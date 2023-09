Manifestação de indígenas causa 13 km de congestionamento na Fernão Dias

432

Indígenas, que protestam contra o marco temporal das terras indígenas, liberam a rodovia Fernão Dias de tempos em tempos; Polícia Rodoviária Federal acompanha a manifestação pacífica (foto: Reprodução) A manifestação que bloqueou a rodovia Fernão Dias, no km 507 da BR-381, altura de São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, chegou a registrar 13km de congestionamento, segundo nota da concessionária Artemis, responsável pela via.





No final da tarde desta quarta-feira (20/9), a pista no sentido para Belo Horizonte contava com 2km de congestionamento. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ação foi passífica e a pista estava sendo liberada a cada 15 minutos pelos manifestantes.









A tese do marco temporal, defendida por ruralistas, alega que terras indígenas somente podem ser demarcadas em locais que já contavam com povos originários no dia da promulgação da Constituição Federal, em outubro de 1988.





Os indígenas que não tiverem como comprovar que lá estavam na data citada como marco temporal podem ser expulsos, caso o texto seja aprovado.





Até o momento a votação do STF conta com 5 votos contrários à tese e dois favoráveis.

Os ministros Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes e Edson Fachin foram contra, apenas Nunes Marques e André Mendonça se opuseram.

Confira na íntegra a nota da Artemis

A Arteris Fernão Dias acompanha os procedimentos das autoridades policiais no restabelecimento do fluxo da rodovia em São Joaquim de Bicas, onde uma manifestação bloqueia o km 507,6 norte da BR-381. Neste momento, a pista sentido Belo Horizonte registra 2km de fila. Equipes operacionais da Arteris Fernão Dias trabalham na sinalização e orientação trânsito na região.