Ônibus perde freio, atinge árvore e oito pessoas ficam feridas em BH

432

Ônibus perdeu o freio e bateu em uma árvore (foto: Imagens cedidas à reportagem)

Oito pessoas ficaram feridas com o impacto da batida

Oito pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo um onibus no bairro Nazaré, regiao Nordeste de Belo Horizonte.O acidente aconteceu na rua Julio Cesar. O coletivo, da linha 815, descia a rua quando o motorista percebeu que estava sem os freios.Para evitar atingir uma loja que fica no final da rua, o motorista jogou o veiculo contra uma arvore. Por sorte, ninguém estava na rua na hora do acidente.Vizinhos próximos ao local relataram o susto com o barulho. “Eu estava dentro de casa quando ouvi um estrondo muito grande. Sorte demais que ninguém estava na rua, poderia ter sido uma tragedia”, disse um morador.

LEIA: Ônibus em BH: transporte suplementar pode perder 250 viagens por dia

De acordo com o Corpo de Bombeiros, oito pessoas ficaram feridas, entre elas uma idosa, com ferimentos mais serios. Duas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte.