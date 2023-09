Ônibus tomba em rodovia, dois morrem e 17 ficam feridos

432

Ônibus tombou na BR 251, interrompendo o trânsito na rodovia (foto: PRF/divulgação)



Um ônibus de turismo tombou na BR 251, na noite de domingo (24/09), deixando dois mortos e 17 pessoas feridas, segundo informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Entre as vítimas com ferimentos estão diversas crianças.

O acidente aconteceu por volta das 22h20, no Km 333 da rodovia, no município de Fruta de Leite, perto da entrada para Padre Carvalho. O local, conhecido como “curva do piso”, fica distante 20 quilômetros de Salinas.

O ônibus seguia no sentido Franciso Sá/Salinas, tendo saído de São Paulo com destino ao interior de Alagoas, com cerca de 35 passageiros.

Conforme a PRF, o motorista perdeu o controle da direção do veículo, que ficou desgovernado, subiu no barranco e tombou na pista.



O trânsito no local ficou interrompido por mais de oito horas, sendo liberado às 7h10min de hoje.

As vítimas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) e encaminhadas para hospitais de Salinas e Francisco Sá.

Foram acionadas equipes do Samu de Salinas, Taiobeiras, Francisco Sá e Curral de Dentro, além de Vale das Cancelas, distrito de Grão Mogol situado às margens da BR 251.

Ainda conforme a PRF e o Corpo de Bombeiros, tendo em vista haver várias crianças entre as vítimas, o Conselho Tutelar dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes foi acionado no atendimento aos feridos. O trabalho de socorro contou também com o apoio das secretarias municipais de Assistência Social e de Transportes de Salinas.

Segundo a PRF, um homem, de idade não revelada, morreu no local do acidente. E uma mulher, de 26 anos, morreu no hospital municipal de Salinas.