Ônibus com 46 passageiros tomba e deixa feridos na BR-251

O acidente aconteceu na altura do KM 279 da BR-251, em Salinas, na Região Norte de Minas (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Um ônibus de turismo com 46 passageiros tombou na BR-251, altura do KM 279, no município de Salinas, Região Norte de Minas, na madrugada desta quarta-feira (12/7).









Segundo informações dos bombeiros, o responsável pela viação disse que o veículo saiu de Canhotinho, em Pernambuco, com destino a Poços de Caldas, no Sul de Minas.

Além dos bombeiros, o Serviço da Atendimento Móvel (Samu) de Salinas, Taiobeiras e Curral de Dentro também prestaram atendimento às vítimas, que foram levadas para o Hospital Municipal e a UPA de Salinas.





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que por se tratar de uma saída de pista não foi necessário a interdição da rodovia.