Duas pessoas morrem em capotamento na BR-251, no Norte de Minas

432

Carro capotou na BR-251, estrada entre Montes Claros e Coração de Jesus,no Norte de Minas (foto: Corpo de Bombeiros/divulgação) Duas pessoas morreram e uma outra ficou ferida durante o capotamento de um carro Gol, ocorrido neste sábado (23/09), na BR-251, estrada entre Montes Claros e Coração de Jesus, no Norte de Minas.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, morreram o motorista do veiculo, de 43 anos, e uma passageira, de 31. Os corpos ficaram presos às ferragens, de onde foram retirados pelos militares, com o uso de equipamentos especiais. O carro ficou com as rodas para cima, o que dificultou o trabalho de resgate.





No Gol também viajava um adolescente, de 14 anos, que foi socorrido, inicialmente, pelo Serviço de Atendimento Móvel Médico de Urgência e Emergência (Samu) de Coração de Jesus. Na sequência, ele foi conduzido no helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros para Montes Claros.





Durante os trabalhos das equipes de resgate, o trânsito permaneceu em meia pista no local.