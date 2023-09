Cidade mineira é a mais quente do Brasil pelo 2° dia seguido

432

Cidade de São Romão no Norte de Minas é a mais quente do Brasil nesta terça-feira (26/9) (foto: Jose Alberto Oliveira/divulgação) Batendo recorde pelo segundo dia consecutivo, a cidade de São Romão, na Região Norte de Minas, se consagrou a cidade mais quente do Brasil. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta terça-feira (26/9), os termômetros do município atingiram a impressionante marca de 43,5 °C. A umidade ficou na casa dos 15%.





Segundo Ruibran, a previsão é que a forte onda de calor continue nos próximos dias. Ele lembra que a onda de calor vivenciada nesta semana já estava nas previsões. “Neste ano, tivemos em julho e agosto as temperaturas mais altas da história registradas nestes meses”, observa o especialista.





O alerta de calor para as regiões Norte e Noroeste do estado, iniciado no início da semana, continua até quinta-feira. A previsão é de que, nessas regiões, as chuvas só devem chegar na próxima semana.





Confira as temperaturas em Minas:

Quarta (27/9): Mínima 18°C no Sul

Máxima 43°C no Norte





Quinta (28/9): Mínima 15°C no Sul

Máxima 43°C no Norte





Sexta (29/9): Mínima 13°C no Sul

Máxima 36°C no Norte





Sábado (30/9): Mínima 13°C no Sul

Máxima 36°C no Norte